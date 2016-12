Basta, l'Inter fa sul serio: all'Udinese Faraoni

foto LaPresse Correlati Inter-Juve, scambio Ranocchia-Marrone 12:10 - Un anno fa l'affare Handanovic, con Faraoni inserito nella trattativa e ceduto in comproprietà all'Udinese. Adesso, Inter e friulani potrebbero di nuovo sedersi intorno a un tavolo per discutere di Basta, esterno destro nel mirino del club nerazzurro. "Non c'è ancora nulla di definito - spiega il presidente dell'Udinese, Franco Soldati, a fcinternews.it -. Se l'Inter è sul giocatore? Sì, ma non solo lei...". - Un anno fa l'affare, coninserito nella trattativa e ceduto in comproprietà. Adesso,e friulani potrebbero di nuovo sedersi intorno a un tavolo per discutere di, esterno destro nel mirino del club nerazzurro. "Non c'è ancora nulla di definito - spiega il presidente dell'Udinese,, a fcinternews.it -. Se l'Inter è sul giocatore? Sì, ma non solo lei...".

Il presidente dell'Udinese, dunque, conferma l'interesse dell'Inter, che si è già fatta sotto con i friulani per il giocatore. Nella trattativa, nel caso andasse in porto, entrerà quasi certamente Faraoni, in comproprietà tra i due club e molto stimato da Guidolin. "Faraoni è un ragazzo in gamba e gioca un bel calcio - dice Soldati -. Quest'anno è stato chiuso da Basta, ma se Dusan dovesse lasciare Udine, come viene scritto, Faraoni rientrerebbe nei nostri piani".



Più difficile che l'Inter punti su Isla, anche perché sul destino del cileno si dovrà prima esprimere la Juventus: "I bianconeri non hanno ancora deciso cosa fare di Isla - spiega Soldati. Tutto è nelle loro mani".