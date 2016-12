Roma, Sabatini: "Il nuovo tecnico sarà straniero"

foto LaPresse 20:57 - "L'annuncio del nuovo allenatore avverrà a metà della prossima settimana. Improbabile sia italiano, al 90% sarà straniero". Parole del ds della Roma Sabatini dopo il vertice nello studio Tonucci, alla presenza del legale Baldissoni e del responsabile della comunicazione Catia Augelli. Il favorito resta il francese Rudi Garcia, legato fino al 2014 con il Lille, ma resta in corsa Marcelo Bielsa, cui l'Athletic Bilbao non ha rinnovato il contratto. - "L'annuncio del nuovo allenatore avverrà a metà della prossima settimana. Improbabile sia italiano, al 90% sarà straniero". Parole del ds della Romadopo il vertice nello studio Tonucci, alla presenza del legale Baldissoni e del responsabile della comunicazione Catia Augelli. Il favorito resta il franceselegato fino al 2014 con il Lille, ma resta in corsa, cui l'non ha rinnovato il contratto.

Il nodo della questione Garcia è legato alla buonuscita che pretende dai francesi. Buonuscita che il presidente Michel Seydoux non è intenzionato a rilasciare. Dopo il trionfo in Ligue 1 nel 2011, i programmi del Lille per la prossima stagione si sono ridimensionati sensibilmente. Con l'esclusione dalle coppe europee, il club ripartirà da un progetto giovane mentre Garcia vorrebbe provare una nuova esperienza. Oltre alla Roma, sull'allenatore francese ci sarebbero anche due club della Liga (Malaga e Real Sociedad).



Per L'Equipe, Garcia ha tempo fino all'inizio della prossima settimana per risolvere la sua posizione e non si esclude che alla fine si arrivi a un addio consensuale attraverso una negoziazione finanziaria con annessa buonuscita (intorno al milione di euro). La Roma, o meglio Sabatini attende fiducioso. Da qui la decisione di rinviare l'annuncio del nuovo tecnico di qualche giorno. Non mancano in società gli stimatori di Roberto Mancini, allenatore dal curriculum invidiabile ma con un passato (da giocatore prima e da allenatore poi) alla Lazio che potrebbe creare diversi malumori in un ambiente già messo a dura prova dopo due stagioni poco esaltanti. E le dichiarazioni di Sabatini sul tecnico straniero lo tagliano fuori. "Se sarà un allenatore di prestigio? Di prestigio solo le persone. Stiamo aspettando così tanto perché stiamo ragionando su tutto per fare le cose nel migliore modo possibile", ha detto ancora il ds giallorosso.



In corsa con Garcia resta Marcelo Bielsa. Non è notizia di poco conto l'addio all'Athletic Bilbao: ''La giunta direttiva ha deciso all'unanimità di non proporre il rinnovo a Bielsa. Crediamo sia meglio un cambiamento per il bene dell'Athletic, ma non abbiamo ancora deciso chi sarà il suo sostituto. Da domani inizieremo a prendere in considerazione le alternative", ha detto Josu Urrutia, presidente dell'Athletic Bilbao. Nelle ultime ore è spuntato il nome di un outsider: Gerardo Martino, ex ct del Paraguay dal 2007 al 2011 e attuale allenatore del Newell's Old Boys. Per la cronaca Laurent Blanc non andrà ad allenare la Real Sociedad, la cui panchina è stata affidata ad Arrasate.