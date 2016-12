Inter, Luca Marrone è l'ultima idea

foto LaPresse Correlati Mazzarri si presenta: "Carico per questa avventura" 10:58 - Rinforzare le corsie esterne, ma non solo. L'altro reparto per cui Mazzarri pretende rinforzi è il centrocampo, dove il solo Kovacic è un punto fermo mentre gli altri, in caso di offerte interessanti, potrebbero essere ceduti. Il nome nuovo, per i nerazzurri, è lo juventino Marrone, che spera di trovare più spazio e, per questo, sarebbe disposto a lasciare Torino. Nell'affare potrebbe rientrare Ranocchia, obiettivo numero uno (in difesa) per Conte. - Rinforzare le corsie esterne, ma non solo. L'altro reparto per cuipretende rinforzi è il centrocampo, dove il soloè un punto fermo mentre gli altri, in caso di offerte interessanti, potrebbero essere ceduti. Il nome nuovo, per i nerazzurri, è lo juventino, che spera di trovare più spazio e, per questo, sarebbe disposto a lasciare Torino. Nell'affare potrebbe rientrare, obiettivo numero uno (in difesa) per

Nessuna trattativa è stata avviata, ma l'idea della dirigenza interista potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più concreto. Marrone è seguito da Beppe Bozzo, lo stesso agente di Mazzarri e Cassano. Bozzo nelle ultime due stagioni ha concluso molti affari con l'Inter, e gli ottimi rapporti col club potrebbero favorire il trasferimento di Marrone. Il grande scoglio riguarda la valutazione del giocatore, per cui la Juventus - considerata la giovane età del ragazzo - chiede 10-15 milioni di euro.



L'affare potrebbe decollare nel caso in cui l'Inter fosse realmente disposta a lasciare partire Ranocchia, reduce da una stagione complicata anche dagli infortuni. Costato 18 milioni di euro nel 2011, il difensore è un pallino di Conte che lo preferirebbe anche al torinista Ogbonna. Ipotesi, per ora. Dalla prossima settimana, probabilmente, qualcosa di più.