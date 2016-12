De Laurentiis conferma: "C'è il Chelsea su Cavani. Se parte ne prendiamo quattro"

"Mazzarri voleva spiegarmi il calcio con i numeri, io mi affido alla razionalità". Commenta così De Laurentiis il passaggio in nerazzurro del tecnico toscano e aggiunge: "L'amicizia con l'Inter resta intatta. L'amicizia è con il presidente Moratti che è nel calcio da più tempo di me e sa cosa fare. Con Branca e "compagnia bella" non ci parlo più". Il presidente del club azzurro si sofferma poi sull'idea di una squadra satellite del Napoli: "Vorrei una società che possa giocare nella seconda o terza serie inglese che possa dare spazio ai giocatori giovani, solo così si può capire il reale valore di un calciatore".De Laurentiis spiega poi: "Un giocatore giovane come El Kaddouri, ad esempio, dovrebbe giocare con regolarità e in una squadra satellite potrebbe farlo contribuendo alla promozione in Premier League e, al tempo stesso, facendo esperienza". Il Patron azzurro parla anche dei prezzi del San Paolo: "So che il calcio costa troppo però l'impianto di Fuorigrotta non è caro. Nelle partite che non sono di cartello abbiamo messo le curve a dieci euro". De Laurentiis si dice pronto a realizzare un nuovo stadio: "Aspetto notizie dal Comune di Napoli, intanto c'è il sindaco di Caserta che mi aspetta a braccia aperte". Il presidente azzurro parla anche di mercato e chiarisce la posizione di Zuniga: "Non lo cedo neanche per venticinque milioni. Benitez mi ha fatto delle richieste ma si tratta di giocatori nuovi non di calciatori che già sono stati alle sue dipendenze. Ad ogni modo entro sette giorni contiamo di ufficializzare il primo acquisto. L'allenatore in seconda l'abbiamo scelto, sarà Fabio Pecchia".

"Mascherano e Skrtel in azzurro? Acqua, mentre su Dzeko dico fuoco. Il primo acquisto sarà un attaccante e arriverà nel giro di una settimana". Chiusura col botto: "Ho trattato Marquinhos e Lamela con Unicredit, che voleva invece convincermi per prendere Osvaldo. Ho offerto 40 milioni loro due".