Milan, Boateng verso l'addio: Pastore è il sogno, si cercano trequartisti

foto LaPresse Correlati Galliani: "Kakà non torna, mi piace Diamanti" 17:45 - Per il nuovo Milan si torna all'antico: via le tre punte e spazio al trequartista. "Saponara è stato preso per questo motivo - ha spiegato l'ad rossonero Adriano Galliani -, ma ne cerchiamo un altro". Il primo pensiero è stato subito Ricardo Kakà, ma il segreto svelato è stato Alessandro Diamanti. Obiettivo reale o depistaggio che sia, una cosa appare chiara: il ruolo di Kevin Prince Boateng è a forte rischio e non solo per l'offerta del Monaco.

Dopo una prima stagione a livelli altissimi, il ghanese è incappato in due annate sottotono. La prima per gli svariati infortuni che ne hanno condizionato le prestazioni, l'ultima per un'involuzione di gioco che ha spesso fatto spazientire il pubblico rossonero. I fischi delle ultime giornate e il "vaffa..." di risposta del giocatore, di sicuro non hanno aiutato le parti in causa. Ma c'è di più. Boateng non ha mai digerito né il ruolo di mezz'ala né quello di attaccante esterno e l'ha più volte fatto notare a Massimiliano Allegri. Vuole giocare trequartista, onorando quel numero 10 che porta sulle spalle. L'allenatore e Galliani la pensano in modo diverso, lo dimostrano le parole.