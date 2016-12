Milan, Galliani: "Kakà non arriva, mi piace Diamanti"

foto LaPresse Correlati MILAN-BOATENG, ARIA DI ADDIO

Allegri: "Con Berlusconi normali divergenze" 16:38 - "Non siamo inferiori a nessuno. Lo dicono i numeri". Lo ha detto l'ad del Milan Galliani, premiato con un Master nello sport. "Non arriverà Kakà, è fuori dalla nostra portata, mi piace Diamanti, come mi piacciono altri giocatori. Tevez? Mi dispiace un pochino se andasse alla Juve, visti i rapporti che abbiamo con lui. Ma ha ragione il presidente: se fosse arrivato Tevez non sarebbe arrivato Balotelli. E abbiamo seguito Neymar ma costa troppo".

"Entrerà qualcuno solo se uscirà qualcun altro - ha proseguito l'amministratore delegato rossonero - Cerchiamo un trequartista anche se abbiamo già Boateng e Saponara. Passare o meno i playoff di Champions League non condizionerà la nostra campagna rafforzamento. Pazzini? Non sarà sostituito da giocatori che staranno qui un mese o due, il suo sostituto sarà il giovane Petagna. Nel 2013 non ci sarà né 'Mister X' né 'Mister Y', ma solo i 25 buoni giocatori che abbiamo in rosa. Sarà il mio tormentone fino alla chiusura del mercato. Il preliminare di Champions non ci condizionerà".



"E' facile comprare i grandi giocatori. Basta presentarsi con i contanti in tasca, poi superi un po' di concorrenza e ce la fai. Adesso ci vuole più fantasia e capacità - ha detto ancora Galliani - Bisogna essere più bravi di quando si compravano i top player. Affrontare questo calciomercato con un bilancio più tranquillo rispetto agli altri anni vuol dire che dobbiamo continuare a mantenere il bilancio tranquillo. Se faremo frullare un po' il cervello anche il bilancio 2013 sarà tranquillo come nel 2012".



Poi un messaggio ai tifosi dell'Inter: "L'Inter con Moratti ha vinto tantissimo quindi credo che i tifosi dell'Inter dovrebbero essere un po' più generosi con il loro presidente. Moratti ha vinto tantissimo ma i tifosi dimenticano tutto troppo velocemente. Dovrebbero tenerselo ben stretto".