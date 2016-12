Mercato: Ancelotti a Madrid, CR7 va a Parigi

foto LaPresse 13:39 - Ancelotti e Cristiano Ronaldo potranno bersi un bel bicchiere di vino circa all'altezza di Bordeaux, a metà strada cioé tra Parigi e Madrid. Poi ognuno riprenderà il suo cammino, Carletto verso la Spagna, Ronaldo verso la Francia. Lo scenario è diventato verosimile durante gli incontri tra Paris Saint Germain e Real Madrid: lo sblocco della situazione, con il passaggio di Ancelotti da una panchina all'altra sembra infatti ormai deciso e l'annuncio in rampa di lancio: massimo 48 ore e sarà ufficiale. potranno bersi un bel bicchiere di vino circa all'altezza di Bordeaux, a metà strada cioé traPoi ognuno riprenderà il suo cammino, Carletto verso la Spagna, Ronaldo verso la Francia. Lo scenario è diventato verosimile durante gli incontri tra: lo sblocco della situazione, con il passaggio di Ancelotti da una panchina all'altra sembra infatti ormai deciso e l'annuncio in rampa di lancio: massimo 48 ore e sarà ufficiale.

Il risarcimento di 4 milioni che gli sceicchi di Parigi pretenderebbero sarebbe poi una goccia nel mare se dovesse concretizzarsi anche l'altro affare: 60 milioni per il portoghese, offerta che Florentino Perez sta prendendo in considerazione seriamente. Ancelotti potrebbe quindi ritrovarsi a Madrid senza il campione più rappresentativo, cosa che però non è totalmente un male, se è vero, come dice Mourinho, che Cristiano è uno dei giocatori più permalosi che abbia mai allenato. Capirai, 60 gol di media a stagione senza nemmeno degnarsi di ascoltare un consiglio. Le ultime parole di Mourinho sono dunque al veleno, lunedì sarà presentato sulla nuova panchina del Chelsea, mentre a Madrid cercano di ricucire uno spogliatoio lacerato dal suo passaggio. Servirà quindi tutta la saggezza ironica di Ancelotti per riformare la squadra. A Parigi rimpiangeranno il suo stile alla Liedholm, soprattutto perché le idee sul suo sostituto sono ancora poco chiare. Leonardo ha una squalifica di 9 mesi, Blanc non ha convinto gli sceicchi e così spunta forte il nome di Mancini e siccome lo vorrebbe la Roma, possiamo dire, per chiudere con una battuta, che è praticamente cosa fatta.

FRANCESCO VECCHI