De Laurentiis: guerra a Mazzarri. "No" per Zuniga, Inter su Basta 

13:58 - Domani sarà il giorno di Walter Mazzarri, il primo giorno alla Pinetina per la presentazione ufficiale che ha rischiato di essere procrastinata, e che invece andrà regolarmente in scena grazie ad una convincente telefonata di Moratti a De Laurentiis che era intenzionato a far slittare l'evento a dopo il 30 giugno data in cui il tecnico non sarà più a libro paga del Napoli. Un episodio questo che ci fa capire in maniera abbastanza chiara quali fossero e sono i rapporti non propriamente idilliaci tra il presidente azzurro e l'allenatore.

Rapporti che quasi sicuramente avranno ripercussioni sulle prossime trattative di mercato. Un personaggio influente dello spogliatoio del Napoli ci ha infatti confidato che mai e poi mai ADL darà a Mazzarri un suo giocatore. Quindi le voci che riguardano Camilo Zuniga, l’esterno definito indispensabile per le strategie tattiche del tecnico, e Valon Behrami, colui che dovrebbe essere lo schermo davanti alla difesa, hanno valore solo come tali. Quasi impossibile quindi che i due azzurri possano vestire il nerazzurro.

Del resto lo stesso Mazzarri non gradisce portarsi appresso giocatori del suo recente passato per evitare sgradevoli illazioni. Campagnaro - puntualizziamo per evitare equivoci - lo ha abbondantemente preceduto nel trasferimento a Milano, così come era avvenuto nel 2009 quando il difensore percorrendo lo stesso percorso del tecnico dalla Sampdoria al Napoli ne aveva anticipato di 5 mesi l’insediamento a Castelvolturno. Identico discorso vale per Cristian Maggio che da Genova, stessa sponda blucerchiata, era approdato al club di De Laurentiis un anno prima dello stesso Mazzarri.

La prima alternativa a Zuniga - e non è una novità - rimane il solito Dusan Basta dell’Udinese, ma Mazzarri vuole prima verificare le potenzialità di quei giocatori attualmente nella rosa nerazzurra in cerca di riscatto come per esempio Alvaro Pereira, l’esterno mancino che lui avrebbe voluto già con sé ai tempi del Napoli. Il progetto è abbastanza chiaro, prima di spendere meglio tentare di riciclare l’usato. Anche se in questo caso non appare del tutto sicuro.

BRUNO LONGHI