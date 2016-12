Milan, contatti per Luis Muriel

foto LaPresse 13:30 - Una chiacchierata informale, un incontro interlocutorio per valutare i margini di una trattativa difficile e ancora solo ipotetica. Il Milan è tentato dall'attaccante dell'Udinese, Luis Muriel, e per questo la dirigenza rossonera ha incontrato gli agenti del giocatore a Milano. Galliani e Braida hanno raccolto informazioni sulla situazione del colombiano, ma è presto per parlare di offerta. Questa ci sarà solo se l'Udinese aprirà le porte. - Una chiacchierata informale, un incontro interlocutorio per valutare i margini di una trattativa difficile e ancora solo ipotetica. Ilè tentato dall'attaccante dell'Udinese,, e per questo la dirigenza rossonera ha incontrato gli agenti del giocatore a Milano.hanno raccolto informazioni sulla situazione del colombiano, ma è presto per parlare di offerta. Questa ci sarà solo se l'Udinese aprirà le porte.

Il contatto - svelato da MilanNews.it - c'è stato durante il soggiorno degli agenti del giocatore in Italia. Il Milan ha voluto incontrarli per capire quale sia la posizione di Muriel e le intenzioni dell'Udinese per il prossimo futuro. Una trattativa vera e propria non è stata intavolata, solo una chiacchierata che però ha sottolineato ancora una volta l'interesse del Milan sul giovane attaccante colombiano classe 1991 e potrebbe aver posto le basi per un'offerta futura. Non per la prossima stagione, con ogni probabilità per quella successiva dove l'Udinese, tenendo fede al proprio modo di operare, dovrebbe dare l'assenso alla cessione.