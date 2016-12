Roma, confusione allenatore: Garcia in pole, poi Blanc

Riepilogando: Garcia, allenatore di 49 anni che ha portato il Lille alla vittoria del campionato francese nel 2011, è quello che ha impressionato di più Sabatini. Il ds, che si muove da solo alla ricerca del nome buono da proporre a Pallotta e alla dirigenza, lo aveva già cercato prima di arrivare a Luis Enrique, un paio di estati fa. Il colloquio con il manager è stato positivo, Garcia guadagna relativamente poco (1 milione) ma occhio alla concorrenza di Psg e Malaga: il club francese lo vorrebbe per una sola stagione, in attesa di Wenger. Di fronte a una corte serrata, le richieste del tecnico potrebbero alzarsi.

Garcia sembra aver mostrato più entusiasmo per il progetto Roma rispetto a Blanc. L'ex ct della nazionale francese, comunque, era già pronto a firmare per due stagioni (la prima a due milioni, la seconda a poco meno di tre) con opzione per la terza. Prima che Sabatini rimescolasse le carte e considerasse le alternative. Mancanza di feeling, almeno a pelle. Nel vertice odierno con Zanzi, Fenucci e Baldini (con Pallotta in videocall) si farà il nuovo punto della situazione e anche Roberto Mancini potrebbe diventare un argomento d'interesse. Lasciato libero dal City, il Mancio è attratto dall'idea di partire con una nuova scommessa e la piazza romanista sembra d'accordo.

L'annuncio del nuovo allenatore non dovrebbe tardare ancora molto e intanto la società ha mosso passi importanti sul mercato. Sono in dirittura d'arrivo le trattative per il portiere del Santos Rafael e il difensore Benatia dell'Udinese. Ma non è tutto: ai Pozzo Sabatini chiederà anche Pereyra, l'esterno argentino che in questa stagione si è messo in luce con Guidolin. I friulani per l'operazione complessiva chiedono circa 18 milioni, la Roma potrebbe avvicinarsi inserendo delle contropartite tecniche come Bertolacci e Caprari.