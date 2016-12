Milan, rispunta Kakà: lo vuole Berlusconi

foto LaPresse Correlati Allegri ha chiesto Lavezzi

Tutto il mercato 13:26 - Ormai non c'è sessione di mercato in cui non rispunti il nome di Kakà. Il brasiliano, reduce da un paio di stagioni incolori al Real, continua a essere nei pensieri del Milan e, in particolare, del presidente Silvio Berlusconi. Il numero uno rossonero vorrebbe riportarlo a Milanello ma deve fare i conti, oltre che con Perez, anche con il giocatore che prima di decidere il proprio futuro vuole conoscere il nome del prossimo tecnico del Real. - Ormai non c'è sessione di mercato in cui non rispunti il nome di. Il brasiliano, reduce da un paio di stagioni incolori al, continua a essere nei pensieri dele, in particolare, del presidente. Il numero uno rossonero vorrebbe riportarlo a Milanello ma deve fare i conti, oltre che con, anche con il giocatore che prima di decidere il proprio futuro vuole conoscere il nome del prossimo tecnico del Real.

Nel caso in cui Ancelotti firmasse effettivamente per i merengues, infatti, Ricky proverebbe a rimanere in blancos per rilanciarsi con il suo vecchio tecnico. Dovesse invece saltare l'arrivo del buon Carletto sulla panchina dei vice-campioni di Spagna, invece, è probabile che Kakà chieda nuovamente al Real la cessione in modo da non perdere la possibilità di guadagnarsi un posto nella Seleçao nell'anno che porterà ai Mondiali brasiliani.