Roma: Blanc è a un passo dalla firma

foto LaPresse 00:11 - Sfumato Allegri, la Roma starebbe per ufficializzare il nuovo allenatore. Si tratta di Laurent Blanc, che sta per firmare un contratto biennale con la Roma. A riferirlo è l'Ansa, che cita fonti parigine vicine all'ex commissario tecnico della nazionale francese. Blanc avrebbe ottenuto di portare con sé Jean-Louis Gasset e Alain Boghossian (ex centrocampista di Parma e Sampdoria), suoi due vice quando allenava la Francia.

Nel primo pomeriggio di martedì, a Trigoria, si è svolto un vertice tra il d.g. Baldini, l'a.d. Fenucci e Zanzi, uomo di fiducia della proprietà americana. Nell'incontro si sarebbe deciso di puntare forte su Laurent Blanc per rilanciare il progetto giallorosso. La trattativa, però, secondo fonti parigine si sta prolungando. Ecco perché il francese non ha ancora firmato, ma il negoziato continua sulla proposta di un biennale. Entro mercoledì, in ogni caso, la Roma potrebbe avere il suo nuovo allenatore.



Occhio però, perché i giochi non sono ancora del tutto fatti. In corsa, infatti, c'è anche il connazionale di Blanc, Rudi Garcia. La Roma, infatti, ha contattato anche il manager dell'ex tecnico del Lilla per verificarne la disponibilità.