Real Madrid, Cristiano Ronaldo non rinnoverà il contratto

Lady Ronaldo senza veli 19:01 - In Portogallo ne sono praticamente certi: questo sarà l'ultimo anno di Cristiano Ronaldo con la maglia del Real Madrid . CR7, ormai alla soglia dei 29 anni e scontento del trattamento riservatogli dal club, non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2015. Per evitare di perderlo a costo zero fra due estati, il Real potrebbe lasciarlo andare già alla fine del prossimo campionato. Ma il presidente Perez è di altro avviso. - Inne sono praticamente certi: questo sarà l'ultimo anno dicon la maglia del. CR7, ormai alla soglia dei 29 anni e scontento del trattamento riservatogli dal club, non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2015. Per evitare di perderlo a costo zero fra due estati, ilpotrebbe lasciarlo andare già alla fine del prossimo campionato. Ma il presidenteè di altro avviso.

Il boss merengue, infatti, poco prima della sua rielezione aveva tranquillizzato i tifosi del Real e tirato per la giacchetta Cristiano: "Vinceremo la nostra decima Champions con Ronaldo. Sono sicuro che chiuderà qui con noi la sua carriera". Una conclusione fin troppo affrettata e, secondo 'A Bola', per niente veritiera. Su Ronaldo c'è l'interesse di parecchie squadre: da un lato quelle con tanti soldi da offrire - Monaco e Paris St-Germain - dall'altra un vecchio amore, il Manchester Utd. L'unica certezza, al momento, è che Ronaldo per un altro anno sarà la principale attrazione del Bernabeu. Ma il futuro è altrove...