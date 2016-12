Napoli, Benitez vuole strappare Mascherano al Barcellona

foto LaPresse Correlati Niente Gomez, Benitez punta su Dzeko 15:38 - Nascosto dai tweet orgogliosi di Aurelio De Laurentiis, che parla di grandi progetti, e le manovre di mercato sospinte da Benitez, subito calato nel ruolo di manager all'inglese, più che in quello subordinato di allenatore italiano, il nuovo Napoli prova a partire forte strappando Javier Mascherano al Barcellona. Centrocampista ma all'occorrenza anche difensore di provata efficienza, l'argentino ha un feeling di lungo corso con Rafa Benitez. - Nascosto dai tweet orgogliosi diche parla di grandi progetti, e le manovre di mercato sospinte dasubito calato nel ruolo di manager all'inglese, più che in quello subordinato di allenatore italiano, il nuovoprova a partire forte strappandoalCentrocampista ma all'occorrenza anche difensore di provata efficienza, l'argentino ha un feeling di lungo corso con Rafa Benitez.

Hanno lavorato insieme al Liverpool: della linea di centrocampo, Mascherano era il leader. In questi giorni Benitez ha parlato a lungo al telefono con l'argentino per valutarne la disponibilità a trasferirsi. Mascherano ha una quotazione sui 20 milioni di euro, guadagna 6 milioni a stagione fino al 2016. De Laurentiis sembrerebbe disposto a offrirgli cinque milioni all'anno, ma con un prolungamento fino al 2017. Un'operazione non semplice, date le cifre e il prestigio del Barcellona, ma Benitez ci sta provando fino alla fine.



Il resto del mercato Napoli parla anche di manovre sul prossimo portiere azzurro. E si capisce che De Sanctis, nonostante il recente rinnovo, potrebbe presto trovarsi in casa un concorrente. Pepe Reina o Federico Marchetti? Lo spagnolo ha ricevuto dei sondaggi anche dal Barcellona ma il rinnovo di Valdes sembra allontanarlo dal club blaugrana; e De Laurentiis ha recentemente riallacciato i contatti con l'agente Beppe Bozzo dopo le tensioni per la partenza di Mazzarri, chiedendogli informazioni su Marchetti. Nelle ultime ore al Napoli sono arrivati segnali di apertura dall'Inter sul via libera di Mazzarri alla cessione di Guarin, in cambio di Zuniga e Behrami. Se la sentirà De Laurentiis di andare fino in fondo nella trattativa?

PAOLO BARGIGGIA