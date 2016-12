Milan, via al mercato: Allegri vuole Lavezzi

foto LaPresse Correlati Mercato, anche Cerci e Ogbonna nel mirino 15:41 - Dopo la stretta di mano tra Allegri e Berlusconi, Galliani ha iniziato a disegnare il Milan del futuro. Per il mercato molto però dipenderà dai preliminari di Champions League. Chiuso l'affare Saponara e prenotato Poli, i rossoneri stanno sondando il terreno per arrivare a Cerci, ma il sogno di Allegri si chiama Lavezzi. La trattativa per il Pocho però appare molto difficile, visto anche l'interesse dell'Inter. - Dopo la stretta di mano traha iniziato a disegnare il Milan del futuro. Per il mercato molto però dipenderà dai preliminari di. Chiuso l'affaree prenotato, i rossoneri stanno sondando il terreno per arrivare a, ma il sogno disi chiama. La trattativa per ilperò appare molto difficile, visto anche l'interesse dell'

A Milanello si studiano più che altro strategie, in attesa di capire il budget a disposizione per gli acquisti. Per Poli, ad esempio, la questione è in stand-by, così come per Cerci. Ai rossoneri, al momento, mancano infatti i margini finanziari per chiudere le trattative e si limitano a pianificare e stringere accordi per il futuro.



In quest'ottica, oltre al sogno Lavezzi, per il ruolo di punta laterale potrebbe essere interesante il ritorno in Italia di Aubameyang, esploso in Francia dopo le giovanili in rossonero. Sempre in avanti, a Galliani piace anche l'olandese Lens, ma serve qualche milione, magari da recuperare con qualche cessione (Boateng è sul mercato). Per la difesa Allegri gradirebbe avere uno tra Ogbonna e Astori, ma c'è la concorrenza della Juventus e anche in questo caso si tratta comunque di quotazioni a doppia cifra. Sulla lista di Galliani, visti gli ottimi rapporti con Preziosi, c'è anche Kucka e l'affare potrebbe andare in porto senza intoppi.



Per il futuro invece a Milanello si pensa a Lucas Mugni, giovane promessa del Colon che in Argentina accostano a Riquelme. Infine per il portiere, se Amelia partirà, il nome più caldo è quello di Diego Lopez del Real Madrid.