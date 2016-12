Jovetic, stallo Juve: spunta anche lo United

foto LaPresse 10:48 - Si complica l'affare Jovetic per la Juventus. Dopo le parole di Pradè, che ha raffreddato l'entusiasmo bianconero, ribadendo il prezzo del giocatore (30 milioni cash), ora spunta anche il Manchester United nella corsa per arrivare al montenegrino. Marotta vorrebbe chiudere in tempi stretti, ma, vista la situazione, continua a sondare il terreno anche per Tevez, le cui quotazioni a Torino salgono col passare dei giorni. - Si complica l'affareper la Juventus. Dopo le parole di Pradè, che ha raffreddato l'entusiasmo bianconero, ribadendo il prezzo del giocatore (), ora spunta anche ilnella corsa per arrivare al montenegrino.vorrebbe chiudere in tempi stretti, ma, vista la situazione, continua a sondare il terreno anche per, le cui quotazioni a Torino salgono col passare dei giorni.

La "battaglia" per il cartellino di Stevan Jovetic, dunque, continua tra colpi bassi e parole mezze dette. La Juve da tempo ha preso contatti col giocatore e con il suo entuourage, nella speranza di fare pressione al club viola e di spuntare uno sconto. La Fiorentina, invece, dal suo canto non molla. La richiesta di Pradè è sempre la stessa: 30 milioni di euro. Con una postilla, che costringerebbe Agnelli a uscire allo scoperto per un confronto diretto con Diego Della Valle. "Il veto sulla cessione di Jovetic c'è sempre stato, nel senso che a noi è stato fatto divieto di condurre qualsiasi trattativa. - ha spiegato Pradè, ribadendo il concetto -. Se ci sarà un accordo, dovrà essere raggiunto direttamente dalle proprietà". Messaggio chiaro alla Juve. Se vuole Jovetic, Andrea Agnelli deve andare a Firenze a chiederlo ufficialmente.



Così Marotta continua a sondare il terreno anche per una soluzione alternativa. La pista più calda porta a Tevez. Per arrivare all'Apache, scontento della sua annata al City, potrebbero essere sufficienti 8/10 milioni. I Citizens non aspettano altro che un'offerta e nall'affare potrebbe essere inserito anche Felipe Melo come contropartita tecnica. RImarrebbe poi da risolvere la questione dell'ingaggio. Attualmente Tevez guadagna 9 milioni di euro a stagione, ma la cifra è improponibile per le casse della Juve. L'obiettivo dei bianconeri è arrivare a 5 milioni l'anno e non è detto che con il passare dei giorni l'affare non vada in porto.