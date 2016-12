Chelsea, Mourinho vuole Sneijder

foto LaPresse Correlati Mou mette David Luiz sul mercato 15:39 - Ufficializzato il suo ritorno al Chelsea, con cui ha firmato un quadriennale, Josè Mourinho è già scatenato sul mercato. Non soltanto Cavani e De Rossi. Il portoghese infatti vorrebbe riformare un sodalizio che ha regalato tante soddisfazioni all'Inter: secondo la stampa turca infatti lo Special One avrebbe chiesto ad Abramovich anche Wesley Sneijder, reduce da una stagione con il Galatasaray, con cui ha conquistato il titolo nazionale. - Ufficializzato il suo ritorno al Chelsea, con cui ha firmato un quadriennale,è già scatenato sul mercato. Non soltantoIl portoghese infatti vorrebbe riformare un sodalizio che ha regalato tante soddisfazioni all'Inter: secondo la stampa turca infatti lo Special One avrebbe chiesto ad Abramovich anchereduce da una stagione con ilcon cui ha conquistato il titolo nazionale.

L'indiscrezione ha del clamoroso: Mourinho chiama Sneijder. L'olandese ha ritrovato la serenità al Galatasaray dopo mesi difficili all'Inter e il portoghese vuole rigenerarlo definitivamente portandolo con sè al Chelsea dopo aver vissuto insieme i trionfi nerazzurri. Un Mourinho scatenato, dunque, quello che si è ripresentato alla corte di Abramovich: per il centrocampo l'ex allenatore del Real Madrid insiste per quello che è sempre stato un suo pallino, e cioè De Rossi della Roma. E per Cavani è battaglia con il City, anche se il Matador preferisce la Spagna.