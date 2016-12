Chelsea, ufficiale Mourinho: contratto di 4 anni

Lo Special One ha rilasciato a 'Chelsea Tv' le prime parole della sua nuova avventura londinese: "Prometto competenza, amore, lavoro e passione". Niente di nuovo rispetto a nove anni fa, ma "ora mi sento uno di voi - ha ribadito Mourinho -. Nel calcio ho avuto due grandi passioni, l'Inter e il Chelsea. Il Chelsea è più importante di me, è sempre stato molto difficile affrontarlo da avversario. Ora però torno in questo club ed è una sensazione fantastica".

"Sono felice di poter dare il bentornato al Chelsea. José è stata la nostra prima scelta per ottenere grandi successi in futuro. Era e rimane un personaggio terribilmente popolare al Chelsea e tutti non vedono l'ora di lavorare ancora con lui", ha detto il chief executive dei Blues, Ron Gourlay, dando il benvenuto al tecnico portoghese.