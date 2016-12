Jovetic, parla Pradè: "Si può fare solo se saranno le proprietà ad accordarsi"

foto LaPresse Correlati Higuain regalo di nozze per Conte 17:14 - Nessuna contropartita tecnica, solo soldi. Per un affare che, eventualmente, dovrà essere discusso direttamente tra le proprietà di Juve e Fiorentina. Tradotto: toccherà ad Agnelli e ai Della Valle. "La posizione della società su Jovetic è chiara - spiega il d.s. viola Pradè -. Si tratta solo sulla base di 30 milioni cash. Si può fare solo se saranno le proprietà a mettersi d'accordo. Noi dirigenti abbiamo un 'veto' e non possiamo parlare tra noi". - Nessuna contropartita tecnica, solo soldi. Per un affare che, eventualmente, dovrà essere discusso direttamente tra le proprietà di. Tradotto: toccherà ade ai. "La posizione della società su Jovetic è chiara - spiega il d.s. viola Pradè -. Si tratta solo sulla base di 30 milioni cash. Si può fare solo se saranno le proprietà a mettersi d'accordo. Noi dirigenti abbiamo un 'veto' e non possiamo parlare tra noi".

L'affare Jovetic tra Juve e Fiorentina, insomma, può andare in porto solo al più alto livello possibile anche se, precisa Daniele Pradè, i bianconeri "non hanno mai formalizzato una vera e propria offerta".



Diversa la situazione di Ljajic, per cui "c'è la volontà di arrivare a un rinnovo" e per Mario Gomez, "un giocatore importante che tutti vorrebbero, ma per il quale al momento non c'è niente. Joaquin? L'affare dovrebbe essere definito nei prossimi giorni". Ancora aperta è anche la discussione con il Palermo per discutere i prestiti con diritto di riscatto di Viviano e Migliaccio: fin qui, però, non ci sono novità rilevanti.