Milan, Allegri in sede per parlare con Galliani di mercato

11:26

- Il day-after il summit con Berlusconi con la conferma dialla guida del Milan, è servito adper pianificare il mercato rossonero col tecnico livornese. "E' iniziato ufficialmente il nostro mercato - ha dichiarato l'ad dopo l'incontro in sede -.? Non dico niente, non faccio nomi". Galliani però non si sente vincitore dallo "scontro" con: "Non ho vinto io, abbiamo fatto il bene del".