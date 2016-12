Real Madrid, 100 milioni per Bale e 45 per Luis Suarez

, insieme. Questa è la risposta delall'acquisto di Neymar da parte del Barcellona. Ne sono sicuri in Inghilterra, lo riprendono in Spagna, ma si parla di cifre decisamente fuori mercato e per le quali, che sarà rieletto presidente, dovrà manovrare in maniera abile. Pronti 100 milioni di euro al Tottenham per- assicura il Times -, altri 45 perdel Liverpool.

Non sarebbe neppure la prima volta che Florentino Perez, come regalo di ringraziamento per l'elezione a presidente del Real Madrid, mette "mano" al portafoglio in maniera ingente. Per Bale e Suarez sul piatto sono stati messi 145 milioni di euro, poco meno di quanto fatto nel 2009 per Cristiano Ronaldo (96) e Kakà (67) per un totale di 163 milioni di euro. La volontà di rispondere al colpo del Barcellona che si è assicurato Neymar è chiara, ma le operazioni restano complicate.

Se Suarez ha più volte dichiarato di voler lasciare il Liverpool, per Bale c'è la forte opposizione del Tottenham. Certo, di fronte a 100 milioni di euro, qualsiasi club sarebbe costretto a cedere, ma per arrivare a quelle cifre il Real Madrid dovrà prima piazzare diversi gioielli. Il primo è Higuain che con le sue dichiarazioni però ha svaluto parzialmente il costa del cartellino annunciando la volontà di non restare a Madrid. In bilico però ci sono anche Ozil, Di Maria, Coentrao e Xabi Alonso.