Milan, Massimiliano Allegri resta in panchina

Massimiliano Allegri resta l'allenatore del Milan. Dopo il vertice a Villa San Martino ad Arcore, Silvio Berlusconi, Adriano Galliani e il tecnico livornese hanno trovato l'accordo per continuare il rapporto di lavoro "parlando del tipo di gioco che il Milan dovrà praticare e sulla rosa della prossima squadra - si legge in un comunicato ufficiale del patron rossonero. Il rapporto con l'allenatore continua con fiducia assoluta e reciproca stima".

IL COMUNICATO DI BERLUSCONI "Abbiamo gioito insieme davanti a Milan Channel per la vittoria della squadra Primavera che è approdata alle semifinali scudetto. Sono felice per l'andamento del settore giovanile rossonero che vede nelle finali anche le squadre Allievi e Giovanissimi Nazionali. Con Galliani e Allegri abbiamo avuto una franca e cordiale discussione in cui si è rivisitata e analizzata la stagione passata e c'è stato un chiarimento su alcune cose. Si è trovato un accordo su diritti e doveri della Società verso l'allenatore e dell'allenatore verso la Società. Inoltre, si è parlato anche del tipo di gioco che il Milan dovrà praticare e sulla rosa della prossima squadra. Sono state anche tracciate le linee guida del prossimo mercato. Il rapporto con l'allenatore, che non si è mai interrotto, continua con fiducia e in assoluta e reciproca stima".