Chelsea: Mourinho mette David Luiz sul mercato

David Luiz è sul mercato. Il primo obiettivo di José Mourinho, prossimo allenatore del Chelsea, è quello di cedere il difensore brasiliano al migliore offerente. Il Barcellona è da tempo sulle tracce di Luiz e lo Special One vorrebbe monetizzare il più possibile per investire nuovi fondi sul mercato. Secondo il tabloid inglese Daily Star, i Blues avrebbero fissato il prezzo: 30 milioni di sterline (circa 35 milioni di euro) per cedere il giocatore.

Nelle scorse settimane si è parlato anche di un interessamento del Napoli. Il difensore potrebbe, infatti, rientrare nella trattativa per Cavani, da tempo nel mirino del Chelsea e di Mourinho. Lo stesso David Luiz, intercettato dai giornalisti al termine dell'amichevole Brasile-Inghilterra al nuovo Maracanà, ha glissato in merito al suo futuro: "Non ne voglio parlare, al momento penso solo alla Nazionale".