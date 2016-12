Mercato Juve: nuova missione a casa Real Madrid per Higuain

foto LaPresse Correlati Pradè: "Jovetic-Juve si può fare"

Il mercato in tempo reale 16:24 - L'amichevole del 9 giugno tra le "vecchie glorie" di Real Madrid e Juventus del Bernabeu sarà l'occasione per discutere nuovamente di Higuain. Andrea Agnelli, insieme a Marotta e Paratici, sarà presente all'incontro con Florentino Perez, presidente dei Blancos. Un chiaro segnale della volontà dei bianconeri, che vanno a Madrid per chiudere l'affare. Prima, però, ci sarà da limare la differenza tra richiesta (30 mln) e offerta (22mln). - L'amichevole del 9 giugno tra le "vecchie glorie" didelsarà l'occasione per discutere nuovamente di, insieme a, sarà presente all'incontro con, presidente dei Blancos. Un chiaro segnale della volontà dei bianconeri, che vanno aper chiudere l'affare. Prima, però, ci sarà da limare la differenza tra richiesta (30 mln) e offerta (22mln).

Il presidente Andrea Agnelli vuole tornare dalla Spagna con un regalo speciale per il matrimonio di Antonio Conte, che si sposerà con la compagna il prossimo 10 giugno. Proprio le ultime parole di Higuain fanno sperare la dirigenza della Juve: "Giocare con Llorente sarebbe bello, vedremo... La Juve è una possibilità". In questa settimana Marotta e la dirigenza della Vecchia Signora cercheranno di strappare il sì del giocatore per poi presentarsi al Bernabeu con una carta in più da giocarsi per far scendere la richiesta del cartellino. La Juve non vorrebbe pagarlo più di 22 milioni di euro, possibilmente rateizzati in tre anni. Differenza ancora enorme rispetto alla richiesta Merengues di trenta milioni in un'unica tranche. Soldi che Arsenal e Psg sono disposti a versare. La Juve, invece, deve prima aspettare di vendere Matri e Quagliarella (vicino alla Fiorentina per arrivare Jovetic) per incassare.



Dunque si lavora anche sulle alternative. In ballo c'è sempre Tevez. Un corteggiamento che dura da anni, ma mai concluso per diversi motivi. Questa volta il terzo incomodo è il Monaco di Ranieri. Poi spunta la novità Negredo, autore del poker al Valencia nell'ultima giornata di Liga. L'attaccante del Siviglia è già stato contattato e costa sicuramente meno dei primi due bomber presi in considerazione. Un'occasione potrebbe essere anche quella di Cardozo che è in rotta con il Benfica.