Napoli, Bild: "E' accordo con Mario Gomez"

foto SportMediaset Correlati De Laurentiis: "Offerte basse per Cavani" 23:21 - La notizia fa rumore. Secondo quanto riportato dal sito 'Bild.de', Mario Gomez avrebbe infatti raggiunto un accordo con il Napoli. L'attaccante, legato al Bayern Monaco da un contratto fino al 2016, avrebbe comunicato l'addio ai suoi compagni di squadra subito dopo la conquista della Coppa di Germania e la realizzazione dello storico triplete da parte dei bavaresi. Per Gomez pronto un triennale con un ingaggio di circa 4 milioni di euro. - La notizia fa rumore. Secondo quanto riportato dal sito 'Bild.de',avrebbe infatti raggiunto un accordo con ilL'attaccante, legato alda un contratto fino al 2016, avrebbe comunicato l'addio ai suoi compagni di squadra subito dopo la conquista della Coppa di Germania e la realizzazione dello storico triplete da parte dei bavaresi. Per Gomez pronto un triennale con un ingaggio di circa 4 milioni di euro.

Non è un mistero che il Napoli (come la Fiorentina) sia sulle tracce di Mario Gomez ma quella della 'Bild' è una vera e propria bomba di mercato: Gomez lascerebbe il Bayern dopo 113 gol in 174 partite e nonostante un contratto fino al 2016 e si sarebbe accordato con il club azzurro. Nelle ultime settimane l'agente dell'attaccante, Uli Ferber, avrebbe incontrato diverse volte i dirigenti del Napoli e alla fine avrebbe raggiunto un accordo per un triennale. "Gomez ha bisogno di una squadra dove giocare per non compromettere il suo posto in Coppa del Mondo nel 2014", si legge sulla Bild. L'arrivo di Gomez preparerebbe la partenza di Cavani.