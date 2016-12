Zenga viene esonerato dall'Al Nasr

foto SportMediaset 15:17 - Walter Zenga, allenatore dell'Al Nasr, è stato esonerato dal club che milita nel campionato degli Emirati Arabi Uniti. L'ex portiere dell'Inter paga i risultati deludenti, con la squadra finita solo sesta in campionato. Il club ha annunciato di aver esonerato il tecnico italiano nonostante avesse ancora un anno di contratto. i dirigenti dell'Al Nasr stanno valutando tre allenatori come possibili sostituti di Zenga. - Walter, allenatore dell', è statodal club che milita nel campionato degli Emirati Arabi Uniti. L'ex portiere dell'Inter paga i risultati deludenti, con la squadra finita solo sesta in campionato. Il club ha annunciato di aver esonerato il tecnico italiano nonostante avesse ancora un anno di contratto. i dirigenti dell'Al Nasr stanno valutando tre allenatori come possibili sostituti di Zenga.

Fra i possibili successori non ci sarebbe però il direttore tecnico del club, l'ex c.t. dell'Inghilterra Sven Goran Eriksson. Per Zenga invece si riaprono le speranze di poter tornare ad allenare in Italia considerato che non tutte sono coperte in vista del prossimo campionato.