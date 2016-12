Tottenham: "Gareth Bale non è vendita"

foto SportMediaset 11:09 - Tanto rumore per nulla: Gareth Bale non è vendita, a nessun prezzo. Il Tottenham toglie dal mercato il suo gioiello e gela le speranze del Real Madrid, alla ricerca di un campione per rispondere al colpo Neymar del Barcellona. Il nome potrebbe però non essere quello del gallese, dal momento che gli Spurs non sembrano intenzionati a cederlo, anche in caso di rifiuto del giocatore a rinnovare il contratto. - Tanto rumore per nulla:non è vendita, a nessun prezzo. Iltoglie dal mercato il suo gioiello e gela le speranze del, alla ricerca di un campione per rispondere al colpodel. Il nome potrebbe però non essere quello del gallese, dal momento che glinon sembrano intenzionati a cederlo, anche in caso di rifiuto del giocatore a rinnovare il contratto.

Secondo il tabloid britannico "Sunday Telegraph" nemmeno le pressioni degli spagnoli, attraverso le parole di Zidane e Perez e le dichiarazioni dell'agente di Bale Jonathan Barnett avrebbero smosso i vertici di White Hart Lane. I Blancos potrebbero virare su Luis Suarez e tornare alla carica per l'esterno ex Sothampton nella prossima stagione. Per arrivare al pistolero uruguaiano di Anfield Road servirebbero oltre 40 milioni.