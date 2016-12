Pista Inter per Mathieu Flamini

foto SportMediaset Correlati Allegri, domenica la cena decisiva 10:55 - Il futuro di Mathieu Flamini potrebbe essere ancora a Milano. Sulla sponda nerazzurra però. In scadenza di contratto, il centrocampista francese strizza infatti l'occhio a Mazzarri in attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore del Milan. Se Allegri rimarrà in rossonero, suo malgrado, Flamini farà le valigie e potrebbe cedere alla corte di Mazzarri, che per lui ha pronto un posto da titolare nella sua Inter. - Il futuro dipotrebbe essere ancora a. Sulla sponda nerazzurra però. In scadenza di contratto, il centrocampista francese strizza infatti l'occhio ain attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore del Milan. Serimarrà in rossonero, suo malgrado, Flamini farà le valigie e potrebbe cedere alla corte di, che per lui ha pronto un posto da titolare nella sua Inter.

All'Inter, invece, il centrocampista francese potrebbe trovare una situazione completamente diversa. Mazzarri lo accoglierebbe a braccia aperte, promettendogli forse anche una maglia da titolare. A 29 anni, per Mathieu l'ipotesi nerazzurra potrebbe essere l'ultima occasione per mettersi in mostra e riconquistare anche la maglia della Nazionale in vista dei Mondiali in Brasile.