Milan: domenica cena Berlusconi-Allegri-Galliani

E' confermato: domenica sera, nella villa di Berlusconi ad Arcore, si terrà la cena tra il patron del Milan, il tecnico Allegri e l'ad Galliani. Lo ha fatto sapere il club rossonero. Era stato lo stesso Berlusconi venerdì, in una telefonata nel corso di 'Mattino Cinque', ad annunciare il vertice, decisivo per il futuro dell'allenatore. "Da lì verrà fuori la soluzione, che non è difficile da trovare se tutti si metteranno una mano sulla coscienza".

Domenica sera la soluzione del rebus: il futuro della panchina del Milan verrà chiarito nella cena a tre Berlusconi-Allegri-Galliani. Dopo due tentativi falliti, va finalmente in scena il vertice tra il patron rossonero, il tecnico e l'amministratore delegato. La storia è aperta a qualsiasi epilogo. Berlusconi vuole affidare la guida della squadra a Seedorf e nei suoi piani non ci sarebbero nè il rinnovo nè un esonero costoso per Allegri. Dall'altra parte "Allegri mi ha detto 'Rimango al Milan'. Lui vorrebbe rimanere al 100%, anche perché tifosi e squadra sono con lui, Max non andrà via di sua spontanea volontà", ha svelato l'amico del tecnico livornese Andrea Camplone, allenatore del Perugia. In questi giorni di tira e molla Galliani ha fatto il mediatore. Lo farà anche domenica sera, quando si saprà tutto.