Higuain saluta il Real, ma gela la Juve

14:57

ha salutato ilcon il gol che ha dato il via al 4-2 dei "Blancos" sull'Osasuna nell'ultima giornata di campionato della Liga. "Ho deciso di andarmene da qui. Non è per i fischi, ma per altri motivi che non dirò", ha annunciato a fine partita l'attaccante argentino. Quale destinazione? "Non so ancora dove andrò. C'è stata l'offerta della Juve, ma ne ho anche altre", ha risposto il "Pipita".