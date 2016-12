Juve, Marotta: "Marchisio incedibile? Conta la sua volontà e lui ha il Dna bianconero"

foto SportMediaset Correlati Higuain: "Lascio il Real. Juve? Ho anche altre offerte"

Interessa, molto, a Monaco e Man. United. E una sua cessione sarebbe utile per finanziare l'arrivo del top player. Il futuro di Marchisio, però, stando alle parole di Marotta dovrebbe essere ancora bianconero. "Claudio incedibile? Conta la volontà del giocatore e lui ha il Dna juventino", spiega l'a.d., che poi conferma l'interesse per Jovetic, obiettivo principale per l'attacco: "E' presto, abbiamo fatto dei sondaggi ma non con la Fiorentina".

Per quanto riguarda Jo-Jo, per ora lo scoglio riguarda la richiesta della Fiorentina, che non si schioda dai trenta milioni cash: "Ognuno ha il diritto di fare le proprie cifre - dice Marotta -, ma noi abbiamo dei parametri".