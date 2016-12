La Fiorentina frena la Juve: per Jovetic solo 30 milioni

foto SportMediaset 12:51 - Trenta milioni di euro cash senza contropartite tecniche. La Fiorentina ribadisce ancora una volta le condizioni per portare via Jovetic da Firenze. Lo fa attraverso il presidente esecutivo Mario Cognigni che chiarisce al procuratore dell'attaccante montenegrino, il serbo Fali Ramadani, la richiesta ufficiale della società. Un messaggio chiaro soprattutto alla Juventus che punta ad alleggerire le pretese viola inserendo contropartite tecniche.

- Trenta milioni di euro cash senza contropartite tecniche. Laribadisce ancora una volta le condizioni per portare viada Firenze. Lo fa attraverso il presidente esecutivo Mario Cognigni che chiarisce al procuratore dell'attaccante montenegrino, il serbo Falila richiesta ufficiale della società. Un messaggio chiaro soprattutto allache punta ad alleggerire le pretese viola inserendo contropartite tecniche.

L'incontro tra le parti è avvenuto venerdì a Milano per fare il punto delle trattative che vedono coinvolto Stevan Jovetic, da tempo nel mirino di Juventus, Chelsea e Arsenal. Il giocatore pare abbia manifestato la volontà di restare a giocare in Italia e al momento solo la Juventus ha manifestato un concreto interesse. Nei giorni scorsi ci sono stati diversi colloqui tra la società bianconera e Ramadani. L'intenzione di Morotta tuttavia è quella di inserire contropartite tecniche (Marrone su tutti) per ridurre la cifra di 30 milioni di euro. Però i Della Valle, che preferirebbero cedere Jovetic all'estero piuttosto che alla Juventus con cui i rapporti sono da tempo inesistenti, sono irremovibili e nel corso dell'incontro Cognigni lo ha ribadito in modo categorico al procuratore serbo di origini turche: chi vuole l'attaccante montenegrino, legato al club viola da un contratto che scade nel 2016, deve sborsare 30 milioni di euro cash. Dunque le distanze restano profonde. E la vicenda rischia di diventare uno dei tormentoni del mercato.