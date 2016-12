Juve, avanti tutta per Jovetic: l'agente incontra la Fiorentina

foto SportMediaset Correlati Juve, nuova scritta sulle maglie: "Fino alla fine"

Juve, contatti avviati per Ogbonna

Il Chelsea punta Jovetic 20:44 - Dovrebbero vedersi oggi. Ramadani e la Fiorentina che poi sarebbe come Jovetic e la Fiorentina. Pradè saprà ufficialmente che tra l' attaccante e la Juve c'è un accordo di massima a 4 milioni netti più bonus per cinque anni, che Jovetic vuole solo la Juve e che la società bianconera avrebbe la duplice soluzione. O Marrone e Quagliarella più cinque milioni oppure contropartita del solo Marrone più dodici milioni, soluzione che potrebbe essere più gradita a Della Valle bisognoso di denaro liquido. - Dovrebbero vedersi oggi.e lache poi sarebbe comee lasaprà ufficialmente che tra l' attaccante e la Juve c'è un accordo di massima a 4 milioni netti più bonus per cinque anni, che Jovetic vuole solo la Juve e che la società bianconera avrebbe la duplice soluzione. Opiù cinque milioni oppure contropartita del solopiù dodici milioni, soluzione che potrebbe essere più gradita abisognoso di denaro liquido.

Le difficoltà, perché quelle ci sono sempre. Innanzitutto la valutazione di Jovetic che per la Fiorentina vale 30 come da clausola e per la Juve 22, l'inserimento del Chelsea che parrebbe diposto a versare solo soldi ma non gradito da Jovetic. Luca Marrone che spera di essere ceduto solo in comproprietà anche se in effetti convincerlo di un eventuale trasferimento definitivo non sembra impresa impossibile. Premesse, perché seguirà l' incontro diretto Marotta-Pradè e solo dopo quello e magari altri si arriverà ad una soluzione sulla quale comunque non peseranno le recenti dichiarazioni di Diego Della Valle su John Elkann, definito ragazzino.



John Elkann che giovedì ha promesso una Juve sempre più forte con vincolante riguardo al bilancio e che ha aggiunto di non aver mai temuto di perdere Antonio Conte che per la sua Juve chiede non solo in attacco. Anzi dalla parte opposta del campo rispunta Ogbonna ma stavolta perché un primo incontro Marotta, Paratici e Cairo c'è già stato. Solito discrepanza di valutazione, 15 milioni contro 12. Contropartite di Sorensen o Immobile, eventualmente la più gradita. Da valutare la reazione di piazza con quella granata che non gradì certo vedere Ogbonna uscire senza maglia dallo Juventus Stadium per averla scambiata con una bianconera. Del resto i derby non finiscono mai.

GIANNI BALZARINI