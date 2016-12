Cavani aspetta il ritocchino, ma de Laurentiis per ora rimanda

- Le probabilità cheresti al Napoli anche nella prossima stagione stanno salendo con il passare dei giorni. Ma, se per i tifosi napoletani è un inno alla gioia, tra il giocatore, chi lo rappresenta e, siamo all'alta tensione, un po' come capita ogni anno a fine stagione. Solo che questa doveva essere quella del trionfo e dei saluti senza rimpianti. Invece, da uomo mercato, Cavani sta diventando un uomo senza mercato. Non certo per mancanza di valore e di estimatori, ma, secondo chi lo gestisce, per l'intransigenza di de Laurentiis, che fin qui non ha voluto trattare la clausola rescissoria di 63 milioni e, per il momento, non accetta di ragionare su possibili conguagli tecnici.

Ad ogni buon conto, non risulta reale la proposta del Chelsea per uno scambio e conguaglio con Torres, semplicemente perché non c'è mai stato nessun tipo di contatto tra i due club e perché Mourinho deve ancora pianificare il mercato del club inglese. Semplicemente, de Laurentiis, fino ad oggi ha ribadito agli agenti di Cavani che la sua partenza è legata alla presenza di un club in grado di pagare 63 milioni di euro in contanti. Questa è ovviamente ancora la fase delle schermaglie, l'inizio di un mercato dove il padrone del Napoli, perso Mazzarri, non vuol farsi vedere in una posizione di fragilità sul mercato interno e internazionale. La cosa, ovviamente non fa piacere a Cavani.

Che, per il momento deve fare i conti anche con lo scarso entusiasmo del Real Madrid, destinazione che ha sempre desiderato, ma che in questo momento ha altri progetti; prima legati alla rielezione di Florentino Perez, poi alla scelta del sostituto di Mourinho, fino al tentativo di strappare Bale al Totthenam. L'ipotsi City, disposto a pagare la clausola per intero è sfumata il giorno dell'esonero di Mancini. Adesso, per il momento, l'idea di uno scambio con Dzeko è soltanto un'ipotesi, ma non una trattativa. Quindi, su Cavani, situazione di stallo totale, con la possibilità che resti ancora al Napoli da non sottovalutare. Ma a che condizioni? De Laurentiis aveva fatto capire che sarebbe stato anche disposto a ritoccargli l'ingaggio per la terza volta, salendo dagli attuali 5 milioni a stagione bonus compresi. Ma anche qui, e questo è un altro motivo di fastidio dell'entourage di Cavani, proposte reali non sono ancora state fatte.