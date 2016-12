Incontro Ausilio-Bigon, l'Inter insiste per Zuniga

foto SportMediaset 13:18 - Mentre ancora non è chiaro quale sarà il prossimo futuro societario del club, l'Inter continua a muoversi sul mercato per cercare di mettere a disposizione di Walter Mazzarri una rosa altamente competitiva in vista della prossima stagione. Per la fascia il nome caldo è quello di Zuniga, tanto che giovedì sera c'è stato un incontro a cena tra Piero Ausilio e Riccardo Bigon, rispettivamente d.s. di Inter e Napoli. - Mentre ancora non è chiaro quale sarà il prossimo futuro societario del club, l'Inter continua a muoversi sul mercato per cercare di mettere a disposizione diuna rosa altamente competitiva in vista della prossima stagione. Per la fascia il nome caldo è quello di, tanto che giovedì sera c'è stato un incontro a cena tra, rispettivamente d.s. di

Mazzarri vuole Zuniga per rinforzare la fascia sinistra nerazzurra, con conseguente dirottamento di Nagatomo a destra. Il colombiano, però, potrebbe anche essere utilizzato a destra, suo ruolo naturale. Il numero uno del Napoli, De Laurentiis, valuta il giocatore almeno 10 milioni di euro, ma il contratto in scadenza nel 2014 potrebbe sensibilmente abbassare il costo del cartellino.



Giovedì sera, in un ristorante milanese, Piero Ausilio e Riccardo Bigon si sono incotrati a cena per discutere del colombiano. Non è affatto escluso, però, che si sia parlato anche di Behrami, per cui Mazzarri stravede. Si è ancora nella fase embrionale della trattativa, ma l'ingresso del socio (o nuovo proprietario) indonesiano potrebbe dare l'accelerata decisiva.