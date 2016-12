Il Psg blocca Ancelotti per la squalifica di Leonardo

foto SportMediaset Correlati Leonardo squalificato 9 mesi 11:06 - La squalifica, oltre a , rischia di bloccare anche il futuro di Ancelotti, ormai deciso a mollare il Psg per il Real Madrid. Il d.s. brasiliano, infatti, era l'indiziato numero uno per prendere il posto di Carletto, ma la stangata arrivata dalla Commissione disciplinare francese rimescola nuovamente le carte in gioco. Leo non potrà esercitare funzioni ufficiali per 9 mesi, così il club ha bloccato il tecnico. - La squalifica, oltre a sospendere Leonardo per 9 mesi rischia di bloccare anche il futuro di, ormai deciso a mollare ilper il. Il d.s. brasiliano, infatti, era l'indiziato numero uno per prendere il posto di, ma la stangata arrivata dalla Commissione disciplinare francese rimescola nuovamente le carte in gioco. Leo non potrà esercitare funzioni ufficiali per, così il club ha bloccato il tecnico.

Dopo le prime resistenze da parte del Psg, gli incastri del puzzle erano ormai abbastanza chiari: Ancelotti al Real Madrid e Leonardo che, come avvenuto ai tempi del Milan, sarebbe passato dalla scrivania alla panchina. In attesa del possibile arrivo di Wenger programmato per il 2014.



A modificare lo scenario ci ha pensato la Commissione disciplinare della Federazione francese, che squalificando Leonardo per 9 mesi ha di fatto congelato il passaggio di Ancelotti in Spagna. Ora, per la panchina Merengues si fa il nome di Heynckes, fresco vincitore della Champions col Bayern Monaco. Il tedesco, però, potrebbe anche prendere il posto di Ancelotti, qualora il Real riuscisse a convincere i parigini a liberare il tecnico italiano. Conteranno i rapporti tra i due club, certo. Ma anche qualche milione di euro.