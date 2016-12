Rolando Bianchi: è derby tra Milan e Inter

foto SportMediaset 11:49 - E' derby di mercato per Rolando Bianchi. L'ormai ex capitano del Torino, in scadenza di contratto e con nessuna possibilità di rimanere in granata, da una parte lancia messaggi d'amore al Milan, che pensa a lui per sostituire Pazzini, dall'altra è stato contattato anche dall'Inter. In nerazzurro ritroverebbe così il suo mentore Walter Mazzarri con cui visse la sua migliore stagione di sempre: 18 gol in 37 partite con la Reggina nel 2006/07. - E' derby di mercato perL'ormai ex capitano del Torino, in scadenza di contratto e con nessuna possibilità di rimanere in granata, da una parte lancia messaggi d'amore al Milan, che pensa a lui per sostituire Pazzini, dall'altra è stato contattato anche dall'Inter. In nerazzurro ritroverebbe così il suo mentorecon cui visse la sua migliore stagione di sempre: 18 gol in 37 partite con la Reggina nel 2006/07.

All'Inter andrebbe a completare il parco attaccanti e consentirebbe a Milito di recuperare senza fretta. Milan permettendo.

Il rossonero sarebbe infatti graditissimo all'attaccante, come lui stesso ha confessato al sito SpazioMilan.it: Il Milan? Sarebbe una grande soddisfazione. Le voci circolate mi hanno inorgoglito. Posso dire che per me sarebbe il coronamento di un sogno. Non ne so di più, ma il pensiero di stare 24 ore su 24 a Milanello…”.

E ancora: "Italia o estero, non escludo nulla e valuterò con calma. Vediamo ciò che succederà”. "Del Milan di quest'anno ho apprezzato la qualità del gioco e la gestione di una situazione delicata. Credo che abbiano fatto un ottimo campionato, frutto di una grandissima organizzazione alle spalle. D’altronde è un club di primissimo ordine e oggi avere queste caratteristiche di permette di fare bene".

MARCO BARZAGHI