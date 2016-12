Milan, Berlusconi su Allegri: "La soluzione entro domenica sera"

foto SportMediaset Correlati Allegri a cena con Galliani 13:35 - Il patron del Milan Silvio Berlusconi ha parlato del futuro della panchina rossonera: "E' una vexata quaestio. Credo che avremo un incontro con Galliani e l'allenatore probabilmente entro domenica sera - ha detto in collegamento telefonico a 'Mattino Cinque' - e da lì verrà fuori una soluzione che non è difficile da trovare se tutti si metteranno nella direzione di mettersi una mano sulla coscienza e di scegliere il meglio per il nostro Milan". - Il patron del Milanha parlato del futuro della panchina rossonera: "E' una vexata quaestio. Credo che avremo un incontro cone l'allenatore probabilmente entro domenica sera - ha detto in collegamento telefonico a- e da lì verrà fuori una soluzione che non è difficile da trovare se tutti si metteranno nella direzione di mettersi una mano sulla coscienza e di scegliere il meglio per il nostro Milan".

La cena di giovedì sera tra Allegri e Galliani in un ristorante zona Brera di Milano era soltanto un antipasto per un vertice a tre tra Berlusconi, l'ad rossonero e il tecnico, quello definitivo per il futuro della panchina del Milan. Vertice che non si terrà lunedì o martedì ma domenica sera, come ha annunciato lo stesso numero uno del club rossonero. Doveva essere l'ultima cena e invece ci sarà un ulteriore passaggio in questa telenovela Allegri che non sembra trovare soluzione. Ma soluzione ci sarà, domenica sera appunto. E resta l'incognita. Perché, nonostante l'opera di mediazione di Galliani, Berlusconi è sempre più convinto dell'idea Seedorf e spera in una rescissione da parte dell'allenatore, che ha un contratto fino al 2014. Allenatore che, da parte sua, sta facendo aspettare la Roma: l'offerta dei giallorossi è un biennale a 3,5 milioni più premi. Tra due giorni si saprà tutto.