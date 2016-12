Milan, cena decisiva tra Galliani e Allegri

foto SportMediaset Correlati Allegri, Roma o Milan: ore decisive 23:37 - Era atteso in sede per parlare con Galliani ma per tutta la giornata Allegri in via Turati non si è fatto vedere. L'ad del Milan e il tecnico però si sono dati appuntamento in un ristorante zona Brera a Milano per una cena importantissima, ma non decisiva per il futuro della panchina rossonera. E' stato infatti fissato per l'inizio della settimana, lunedì o martedì, l'incontro tra il presidente del Milan Silvio Berlusconi, Galliani e Allegri. - Era atteso in sede per parlare conma per tutta la giornatain via Turati non si è fatto vedere. L'ad del Milan e il tecnico però si sono dati appuntamento in un ristorante zona Brera a Milano per una cena importantissima, ma non decisiva per il futuro della panchina rossonera. E' stato infatti fissato per l'inizio della settimana, lunedì o martedì, l'incontro tra il presidente del Milan, Galliani e Allegri.

Poteva essere l'ultima cena. E invece Allegri si riavvicina al Milan o comunque non gli dice ancora addio: il vertice a tre, saltato già due volte e rifissato per l'inizio della prossima settimana, è un segnale che l'opera di mediazione portata avanti da Galliani sta funzionando e che tra le parti esiste ancora un margine di trattativa. Allegri, come è noto, vuole un prolungamento dell'attuale contratto, che gli scade nel 2014. E finora non ha avuto risposte soddisfacenti. La Roma, che gli ha offerto un contratto biennale a 3,5 milioni netti più premi, sarà però costretta a restare ancora alla finestra. Magari invano. E il ds giallorosso Walter Sabatini, piombato a Milano, ha aspettato tutto il giorno in attesa di novità, che non sono arrivate. Galliani e Allegri hanno lasciato il ristorante sorridenti ma senza rilasciare dichiarazioni.