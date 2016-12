Mercato: Suarez flirta con il Real Madrid e libera Higuain

- Buone notizie per laè pronto a dire sì al Real Madrid. Il che significa cheè sempre più lontano dal Bernabeu e vicino ai bianconeri. L'attaccante del Liverpool ha detto: "Io amo il Liverpool, ma quest'ultimo anno è stato molto duro per me, mio moglie e mia figlia e non sono disposto a continuare a subire tutte queste critiche dai media inglesi. E' molto difficile rifiutare il Real".

La Juventus dunque può chiudere per Jovetic e poi concentrarsi sull'argentino del Real Madrid. L'affare era in stallo perché i Merengues volevano trovare un sostituto prima di cederlo: ora che sembrano averlo trovato la strada per i bianconeri è spianata.

La conferma di un avvicinamento fra il Real e Suarez arriva pure dalle parole di Florentino Perez: "Luis è un grande giocatori, tutti vorrebbero averlo". Il presidentissimo fa un accenno anche alle altre voci di mercato che riguardano i Merengues: "Non venderei Cristiano Ronaldo nemmeno per un miliardo. Bale? E' nato per giocare a Madrid. Lewandowski? Noi abbiamo due dei migliori attaccanti del mondo". Anche se Higuain stavolta ha davvero le valigia in mano.