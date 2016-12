Botafogo: Seedorf non convocato, segnale pro Milan?

foto SportMediaset Correlati Raiola: "Balotelli si fida di Allegri"

18:03 - Seedorf sempre più vicino al Milan. Nella notte non ha preso parte alla sfida tra Botafogo e Santos del campionato brasiliano. Ufficialmente per un virus, abbastanza improvviso. Il centrocampista era infatti considerato titolare sicuro. Tutto questo mentre Berlusconi sembra avere deciso di puntare su di lui per la panchina rossonera. Allegri oggi è a Milano per incontrare nel pomeriggio il ds romanista Sabatini e, probabilmente in serata, Galliani.

Sono ore calde in casa Milan. Tra oggi e domani tutto dovrebbe essere più chiaro. Con l'incontro con Berlusconi saltato, Galliani potrebbe vedere Allegri probabilmente in serata, Allegri che ha in agenda un colloquio con il ds della Roma Sabatini, arrivato stamane a Milano. Come voluto dal presidente rossonero sarà l'allenatore a fare la prima mossa. Il tecnico valuterà l'offerta giallorossa e poi comunicherà la sua scelta. Se dovesse accettarla sarebbe più semplice l'annuncio di Seedorf per la dirigenza rossonera. L'olandese non sarà a Tbilisi, come ipotizzato da qualcuno nei giorni scorsi, per l'addio al calcio di Kaladze. Nessun incontro con Galliani dunque, anche se Berlusconi è sempre più convinto di puntare su di lui.