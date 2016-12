Calciomercato Juventus: contatti avviati per Angelo Ogbonna

- Non solo grandi manovre per l'attacco in casa. Approfittando del polverone alzato dalle trattative per Jovetic, Tevez e Higuain,hanno incontrato il presidente del, Urbano Cairo, per parlare di. La concorrenza non manca, ma i bianconeri hanno provato a giocare d'anticipo su. I granata chiedono circa 15 milioni, ma si può scendere fino a 12.

La Juve ha sferrato un attacco che potrebbe essere decisivo a. Un incontro, un lungo incontro con il presidente granata Urbano Cairo ha accorciato pesantemente le distanze. E’ successo martedì, succederà di nuovo nei prossimi giorni. L’interesse bianconero per il difensore centrale della Nazionale italiana non è una novità, ma con questo vertice Beppe Marotta ha portato la Juve in pole position, scavalcando Napoli e Milan che nelle scorse settimane a turno si erano avvicinate all’obiettivo.

Il Torino valuta il suo gioiello 15 milioni, ma con la possibilità di scendere a 12. La Juve sta pensando di impostare un’operazione sullo stile di quelle portate avanti con l’Udinese: prestito con diritto di riscatto sulla comproprietà e poi sull’intero cartellino. C’è anche la possibilità che nell’affare entri qualche giocatore di quelli che la Juventus ha in giro per l’Italia: Gabbiadini, Boakye o Chibsah. Prima di arrivare alla stretta finale, Cairo vuole avere il conforto del suo allenatore Giampiero Ventura, per capire cosa chiedere a livello tecnico. In fondo, nel campionato appena concluso il Toro ha lungamente fatto a meno di Ogbonna, schierando senza traumi evidenti la coppia Glik-Guillermo Rodriguez. Proprio Glik è un altro punto importante di questa trattativa, perché il Toro deve ancora trovare l’accordo con il Palermo per il riscatto del polacco e di Darmian. Ma questo è già un altro discorso. La notizia è che Ogbonna da oggi è molto vicino alla Juventus, le cifre e la formula sono ancora da sistemare ma la destinazione è quasi scontata.