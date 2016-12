Jovetic nel mirino di Mourinho: Chelsea pronto all'assalto

- Mentregioca con il suo nome e già lo definisce, ironicamente, of course, Juvetic, dall'Inghilterra rimbalzano voci che dovrebbero allarmare la. Stando infatti a quanto scritto dalavrebbe chiesto aldi farsi avanti per il montenegrino. I londinesi, in particolare, sarebbero pronti a mettere sul piatto un'offerta dapur di strappare JoJo alla nutritissima concorrenza.

Nemmeno il tempo, insomma, per chiudere la stagione con il Real Madrid e volare a Londra per la firma con il Chelsea, che José Mourinho si è già messo a lavorare per il suo vecchio-nuovo club. Il portoghese, scrivono i tabloid d'Oltremanica, ha infatti le idee chiarissime su come ricostruire la squadra e modellarla a sua immagine e somiglianza. Ergo, come ovvio, ha già spedito la sua lista della spesa al povero Abramovich mettendo in cima ai giocatori da prendere proprio Jovetic.

Il montenegrino, messo sul mercato dalla Fiorentina, è evidentemente un obiettivo sensibile di mezza Europa. La Juve, quindi, deve tenere bene alzate le antenne perché le offerte per JoJo non mancano e non mancheranno e i 28 milioni buttati lì da Chelsea non sono che il primo atto di un'asta che farà lievitare sensibilmente il prezzo del giocatore. Per la gioia dei Della Valle, pronti a far cassa con il loro pezzo più pregiato.