Milan: Allegri-Berlusconi, vertice annullato

Champions, premiati Mexes e Abbiati 15:15 - Si fa sempre più incerto il destino di Massimiliano Allegri, il cui futuro si sarebbe dovuto decidere giovedì sera nel corso di un vertice con Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Il presidente del Milan, però, rimarrà in Sardegna fino a domenica e, dunque, l'incontro decisivo è stato cancellato. Intanto, il tecnico deve fare i conti con l'ultimatum posto dalla Roma, che entro sabato pretende una risposta definitiva. - Si fa sempre più incerto il destino di, il cui futuro si sarebbe dovuto decidere giovedì sera nel corso di un vertice con. Il presidente del, però, rimarrà in Sardegna fino a domenica e, dunque, l'incontro decisivo è stato cancellato. Intanto, il tecnico deve fare i conti con l'ultimatum posto dalla, che entro sabato pretende una risposta definitiva.

Per la successione, si sa, i nomi sono sempre gli stessi. In cima alla famosa lista c'è Clarence Seedorf che attende solo un piccolo cenno per lasciare il Brasile e volare a Milano per prendersi la panchina rossonera. Intanto Sidnei Loureiro, direttore tecnico (Gerente de futbol) del Botafogo, ha parlato della situazione dell'olandese a Calciomercato.it: "Se il Milan ci ha chiesto Seedorf? Credo che sia più necessario che parlino con Clarence. Non è una questione che riguarda Botafogo e rossoneri. Lui ha un contratto con noi fino al 30 giugno del 2014 e, ad oggi, non ci ha mai parlato di questa ipotesi. Si allena con noi (oggi solamente palestra per l'olandese), ed è molto tranquillo".