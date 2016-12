Palermo, panchina a Rino Gattuso

- Un uomo di grande carisma per ripartire. Ilha fatto la sua scelta e soprattutto l'ha fatta il presidente. Per la prossima stagione saràil nuovo tecnico del Palermo. Per l'ex Milan,, un contratto di due anni a 400 mila euro. Nessuna ufficialità al momento perché ci vorranno prima alcuni passaggi tecnici da fare col club svizzero.

La svolta nel arrivo di Ringhio in rosanero, riporta La Gazzetta dello Sport , si è avuta qualche settimana fa quando Zamparini ha incontrato l'attuale allenatore del suo Palermo,che ha manifestato la volontà di non rimanere in Serie B (per lui potrebbero infatti schiudersi le porte di). A quel punto il presidente è andato dritto su Gattuso che ora, prima di essere ufficiale, dovrà mettersi d'accordo col Sion, squadra con la quale ha ancora un anno di contratto. Solo dopo l'addio agli svizzeri il Palermo sarà "libero" di annunciare il clamoroso colpo.