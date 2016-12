Bronzetti spinge Higuain verso la Juve: "In bianconero al 70%"

foto SportMediaset 13:52 - Ernesto Bronzetti ne è convinto: la Juve ha ottime possibilità di acquistare Gonzalo Higuain. L'agente Fifa, grande esperto di mercato spagnolo, ha accompagnato la delegazione della Juve formata da Marotta, Conte e Paratici a Madrid per intavolare una trattativa per il Pepita. Bronzetti ha spiegato che che "Higuain vuole andarsene da Madrid partirà sicuramente. Secondo me i bianconeri hanno il 70% di possibilità di acquistare il Pepita". - Ernesto Bronzetti ne è convinto: la Juve ha ottime possibilità di acquistare. L'agente Fifa, grande esperto di mercato spagnolo, ha accompagnato la delegazione della Juve formata daa Madrid per intavolare una trattativa per il Pepita.ha spiegato che che "Higuain vuole andarsene da Madrid partirà sicuramente. Secondo me

Bronzetti è uno dei nomi più autorevoli per gli affari tra Italia e Spagna: l'agente Fifa è stato coinvolto in numerose trattative, tra le quali l'approdo al Milan di Ronaldinho e la cessione di Ibra al Barcellona. Bronzetti ha parlato della situazione a Madrid: "Il Real vuole solo prime stelle, se ne parte una ne prendono un'altra. Anche Di Maria potrebbe partire, lo vogliono in molte squadre, ma non so se i 'blanos' lo venderanno, dipenderà molto dal nuovo allenatore".