Fiorentina, maxi-scambio col Palermo: in viola Ilicic e Viviano

foto SportMediaset 15:18 - C'è l'ok di Ilicic manca però ancora quello del Palermo. Ecco perché a breve la Fiorentina incontrerà Perinetti, direttore generale del club siciliano, per discutere del passaggio dello sloveno ai viola. Questo e non solo, perché tra le due società si profila una maxioperazione di mercato: sul tavolo, infatti, anche il riscatto di Viviano, fissato a 7.5 mln, quello di Migliaccio, valutato non più di 1.5, più il possibile passaggio in rosanero di due giocatori tra Seferovic, Acosty e Camporese. - C'è l'ok dimanca però ancora quello del. Ecco perché a breve laincontrerà, direttore generale del club siciliano, per discutere del passaggio dello sloveno ai viola. Questo e non solo, perché tra le due società si profila unadi mercato: sul tavolo, infatti, anche il riscatto di, fissato a 7.5 mln, quello di, valutato non più di 1.5, più il possibile passaggio in rosanero di due giocatori tra

Ilicic, valutato da Zamparini tra i dieci e dodici milioni, come garanzia visti i timori viola di non riuscire a far prolungare il contratto a Ljajic, in scadenza tra un anno, Thereau del Chievo come ulteriore rinforzo per un attacco che perderà sicuramente Jovetic. Praticamente già tutto fatto per il francese, quotato circa 3 milioni, ai veneti piacciono Romulo e Seferovic. Suggestiva, tutta da verificare invece la notizia che arriva oggi dall'Inghilterra di un sondaggio col City per Dzeko. Preso intanto Munua, portiere uruguagio classe '78 in scadenza col Levante, nei prossimi giorni Pradé proverà a chiudere con il Malaga per Joaquin.

PEPE FERRARIO