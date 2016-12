Allegri-Milan, non è finita: decisivo in contro con Berlusconi

foto SportMediaset Correlati Galliani: "Faremo il bene del Milan" 19:34 - Allegri-Milan-Roma: il triangolo continua. L'allenatore ha ricevuto un'offerta dalla Roma, che attende una risposta in tempi brevi. Ma è impossibile che arrivi prima del faccia a faccia con il presidente Berlusconi. Un incontro programmato (e non ancora cancellato) per giovedì. A sgombrare il campo dai dubbi potrebbero esserci i problemi di trasferimento di Seedorf, pupillo del presidente, dal Botafogo. L'ingaggio dell'olandese è un ostacolo significativo. L'allenatore ha ricevuto un'offerta dalla Roma, che attende una risposta in tempi brevi. Ma è impossibile che arrivi prima del faccia a facciaUn incontro programmato (e non ancora cancellato) per giovedì. A sgombrare il campo dai dubbi potrebbero esserci i problemi di trasferimento di Seedorf, pupillo del presidente, dal Botafogo. L'ingaggio dell'olandese è un ostacolo significativo.

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE Situazione ancora molto ingarbugliata. Partiamo dalle certezze: la Roma , che aveva già avuto un abboccamento all’inizio dell’anno con Massimiliano Allegri. Il tecnico di Livorno non ha mai firmato nulla: ha incontrato Walter Sabatini una settimana fa in un albergo di Corso Lodi a Milano e ha ricevuto dallo stesso ds giallorosso un’ultima offerta di 3.5 milioni per due anni con un bonus di 30mila euro in caso di qualificazione in Champions League e 1 milione in caso di scudetto. La risposta è richiesta entro domani, ma la società giallorossa difficilmente la otterrà entro la data fissata. Massimiliano Allegri, oggi a Livorno, infatti non ha ancora deciso e non deciderà prima del colloquio con il presidente Berlusconi, fissato per giovedi e a oggi non ancora disdetto. Sono forti quindi le voci che vorrebbero in risalita le sue quotazioni in società come tecnico anche della prossima stagione.

Il presidente Berlusconi, si sa, vorrebbe Clarence Seedorf come futuro allenatore, ma non sono poche le difficoltà per raggiungere il progetto. Non tanto per l opinione di critici e tifosi contrari alla operazione,scetticismo già visto ai tempi di Capello che poi vinse tutto. In questo momento l’olandese è un giocatore del Botafogo, dove è un idolo in un campionato in corso che lo vede grande protagonista. Prende 300mila euro al mese, soldi che nonostante rumors dei giorni scorsi gli vengono puntualmente pagati, e non crediamo che il club di via Turati possa pagare 3.5 milioni per un allenatore al suo debutto in panchina.

Quindi ancora non siamo arrivati all’ultima pagina di questo romanzo. Non conoscono la parola fine forse nemmeno i soliti sospetti, non sono esclusi colpi di scena, ma giovedi- non prima- conosceremo finalmente il destino di Kaiser Sose Allegri.

CARLO PELLEGATTI