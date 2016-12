Real Madrid, Ancelotti chiama Fabio Cannavaro come secondo

foto SportMediaset 14:35 - Fabio Cannavaro potrebbe ritornare al Real Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, l'ex campione del mondo e vincitore del Pallone d'Oro nel 2006, tornerà a Madrid come secondo di Carlo Ancelotti. L'attuale allenatore del Psg dovrebbe essere ufficializzato a breve in sostituzione di Mourinho. Il tecnico italiano avrebbe chiesto a Fabio di seguirlo in questa sua avventura. Cannavaro ha giocato tre anni con i Merengues, vincendo due scudetti. potrebbe ritornare al. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, l'ex campione del mondo e vincitore del, tornerà a Madrid come secondo di. L'attuale allenatore del Psg dovrebbe essere ufficializzato a breve in sostituzione di Mourinho. Il tecnico italiano avrebbe chiesto a Fabio di seguirlo in questa sua avventura. Cannavaro ha giocato tre anni con i Merengues, vincendo

L'ex difensore e capitano della Nazionale italiana, a Madrid ha lasciato un ottimo ricordo. In tre stagioni al Real (dal 2006 al 2009) ha totalizzato 118 presenze totali con una rete all'attivo, vincendo anche una Supercoppa spagnola (2008). Il suo apporto potrebbe rivelarsi prezioso per Ancelotti. Cannavaro, infatti, conosce già l'ambiente madridista e le relative pressioni che alla fine hanno giocato un brutto scherzo anche a Josè Mourinho. Nonostante le dichiarazioni di Florentino Perez ("non sappiamo ancora chi sarà il nuovo allenatore del Real, fino alla prossima settimana non diremo nulla a riguardo"), la data scelta per ufficializzare Ancelotti dovrebbe essere quella del 3 giorno, il giorno dopo la fine della Liga.

"Se il Real Madrid e Ancelotti mi chiamano, vado di corsa". Da Dubai Cannavaro apre subito ad un possibile ritorno alla corte di Florentino Perez.