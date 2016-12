Juventus-Jovetic, fissato l'incontro: pronto il contratto

foto SportMediaset Correlati Il mercato in tempo reale

BRONZETTI: "HIGUAIN VA ALLA JUVE AL 70%" 23:22 - Stretta finale per il passaggio in bianconero di Jovetic. La Juventus ha incontrato a Londra il manager del giocatore, Ramadani, proponendo un contratto di cinque anni a 4 milioni di euro più bonus a stagione. Per concludere l'affare però serve l'ok della Fiorentina. L'offerta della Juve è di 18 milioni di euro più Marrone. Nel Weekend Ramadani vedrà la proprietà. Solo allora si capiranno le reali intenzioni della Viola. - Stretta finale per il passaggio in bianconero di. Laha incontrato a Londra il manager del giocatore,, proponendo un contratto di. Per concludere l'affare però serve l'ok della. L'offerta della Juve è di. Nel Weekend Ramadani vedrà la proprietà. Solo allora si capiranno le reali intenzioni della Viola.

La Juventus, dunque, fa sul serio su Jovetic e non vuole tergiversare. L'offerta per Jo-Jo è chiara. Ora la palla passa alla Fiorentina. Definiti i dettagli del futuro contratto in bianconero del montenegrino e la cifra per acquistare il suo cartellino, Marotta & Co. aspettano la risposta dei dirigenti viola, che nei giorni scorsi avevano già espresso una certa apertura nei confronti della trattativa. La data dell'incontro tra l'agente del giocatore Ramadani e la Fiorentina è fissata per il weekend. Solo dopo questo vertice di mercato si potrà chiarire il futuro di Jovetic.



Nel frattempo, sul fronte Juventus, la società ha deciso di blindare Arturo Vidal, proponendogli un super-rinnovo fino al 2018 con lo stesso ingaggio di Buffon e Pirlo. Nel dettaglio si parla di circa 4 milioni di euro a stagione più bonus. Una cifra importante, per smorzare il suono delle sirene del mercato estero sul cileno. La firma e l'annuncio con molta probabilità verranno dati entro la fine di luglio, durante il ritiro estivo. Conte non vuole fare a meno di lui. E Marotta anche.

MAROTTA: "JOVETIC? E' DELLA FIORENTINA" In occasione della Partita del Cuore allo Stadium di Torino, il dg della Juventus, Giuseppe Marotta, ha parlato anche di mercato: "Jovetic-Juvetic? Juvetic, Juvetic... ma per il momento è un giocatore della Fiorentina. Vidal? Devo dire che forse 40 milioni sono un po' troppi".